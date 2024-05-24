Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко начали встречу в узком составе в столице Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали переговоры в узком составе. Встреча глав государств проходит во Дворце Независимости в Минске, сообщается на официальном сайте Кремля.

В обсуждении в узком составе с российской стороны вместе с президентом принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и первый заместитель главы правительства Денис Мантуров. Также на мероприятии присутствуют вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Как пишет ТАСС, в ходе переговоров Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов между РФ и Белоруссией. Российский лидер уточнил, что речь идет о самых разных направлениях сотрудничества.

«В целом, работа, по-моему, у нас идет на хорошем уровне, если говорить про экономику. И результаты экономического развития говорят за себя», — добавил глава государства.

При этом президент РФ обратил внимание на необходимость наметить конкретные шаги по развитию обеих стран. По словам Путина, сейчас у них с Лукашенко как раз есть возможность обсудить уже выполненные задачи и дальнейшую работу «по движению вперед».

Вечером 23 мая российский лидер прибыл в Минск в рамках официального визита. Лукашенко лично приехал в аэропорт, чтобы встретить зарубежного коллегу.

Ранее Путин возложил цветы к монументу Победы в белорусской столице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами