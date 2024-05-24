В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали переговоры в узком составе. Встреча глав государств проходит во Дворце Независимости в Минске, сообщается на официальном сайте Кремля.

В обсуждении в узком составе с российской стороны вместе с президентом принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и первый заместитель главы правительства Денис Мантуров. Также на мероприятии присутствуют вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Как пишет ТАСС, в ходе переговоров Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов между РФ и Белоруссией. Российский лидер уточнил, что речь идет о самых разных направлениях сотрудничества.

«В целом, работа, по-моему, у нас идет на хорошем уровне, если говорить про экономику. И результаты экономического развития говорят за себя», — добавил глава государства.

При этом президент РФ обратил внимание на необходимость наметить конкретные шаги по развитию обеих стран. По словам Путина, сейчас у них с Лукашенко как раз есть возможность обсудить уже выполненные задачи и дальнейшую работу «по движению вперед».

Вечером 23 мая российский лидер прибыл в Минск в рамках официального визита. Лукашенко лично приехал в аэропорт, чтобы встретить зарубежного коллегу.

Ранее Путин возложил цветы к монументу Победы в белорусской столице.