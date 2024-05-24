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Орбан рассказал о поиске НАТО способа участия в военном конфликте на Украине

Орбан: штаб НАТО в Брюсселе пытается найти способ участия в конфликте на Украине

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Virginia Mayo/AP

Рабочие группы штаба НАТО в Брюсселе ищут способ участия в военном конфликте на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, в данный момент в центре альянса в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке.

«Все уже говорил генеральный секретарь НАТО. Рабочие группы работают, чтобы определить, как Североатлантический альянс мог бы принять участие в этой войне», — сказал Орбан.

Также Виктор Орбан заявил, что заявления политиков западных стран о якобы российской угрозе стоит рассматривать как подготовку к вступлению в войну с РФ. Венгерский лидер считает, что то, что происходит в мире сегодня, похоже на настроения перед Первой и Второй мировыми войнами, это видно в СМИ и заявлениях политиков.

Ранее США запустили механизм по борьбе с «пропагандой РФ» на Балканах.

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