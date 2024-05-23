Президент Чехии попал в военный госпиталь

Президент Чехии Петр Павел пострадал во время езды на мотоцикле, заявили в администрации главы государства, передает Seznam Zpravy. По информации портала, политику потребовалось наблюдение в Центральном военном госпитале в Праге.

«Президент получил травму при поездке на мотоцикле. Травмы несерьезные, но потребуют кратковременного наблюдения в Центральном военном госпитале. Можем подтвердить, что президент был госпитализирован с целью наблюдения», — пояснили в администрации Павела.

В ведомстве подчеркнули, что подробности инцидента будут обнародованы позже. 63-летний президент Чехии известен своей любовью к езде на мотоцикле, даже победа на выборах не заставила политика отказаться от любимого хобби. При этом последний раз травму Павел получил в апреле, но не из-за двухколесного средства передвижения — глава государства приобрел небольшую рану на лице во время стрельбы на стрельбище в Ческе-Збройовце в Угерскоброде.

Ранее президент Чехии задумался над прекращением боевых действий на Украине.