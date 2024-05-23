В Молдавии усомнились в независимости страны от газа из России

Власти Молдавии на самом деле продолжают закупать российский газ, несмотря на обратные заявления, считает лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу. В своем Telegram-канале он отметил, что республика все еще завязана на свои традиционные источники энергоресурсов.

«Заявления о какой-то якобы достигнутой энергонезависимости — фикция. Такая риторика ведется лишь с целью создать видимость работы, направленной на продвижение по рекламируемому европейскому пути. По факту Молдавия остается привязанной к традиционным источникам природного газа и электроэнергии… Вместо того, чтобы договариваться о выгодных для нашей страны и ее граждан поставках энергоносителей со всеми партнерами, власть борется с ветряными мельницами», — пояснил Лунгу.

Он добавил, что за прошлый год Молдавия импортировала газ только из России и Украины. Лунгу подчеркнул, что 78% всей закупаемой электроэнергии, создано за счет российского газа на Молдавской ГРЭС.

В Кишиневе не раз говорили о снижении зависимости от российских энергоресурсов. В частности, премьер-министр Молдавии Дорин Речан утверждал, что страна более не зависит от газа из России и покупает «голубое топливо» на свободном рынке. Кроме того, он обещал, что с 2025 года республика будет подключена к рынку электроэнергии Евросоюза.

Ранее в Молдавии объявили о запуске кампании против вступления в Евросоюз.