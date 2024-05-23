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В Госдуме поинтересовались судьбой Чубайса

Спикер Госдумы Володин заявил о бизнесе и ответственности и спросил, где Чубайс

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Евгений Биятов/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поинтересовался судьбой экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, который, по его словам, перевел все свои средства в Израиль. Его слова передает РБК.

Володин вспомнил про Чубайса в контексте темы защищенности бизнеса в России и о тех, кто «отобрал деньги» и покинул страну. По мнению парламентария, те, кто ведет дела в России, больше защищены, чем те, кто «вынужден работать и водителями, и кухарками, и уборщиками».

«Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял и где заработал? В России», — заявил Володин.

5 мая депутат Госдумы Хамзаев потребовал признать Чубайса иноагентом, потому что тот вывел деньги из России и спонсирует «сомнительные центры» в Израиле.

Чубайс уехал из РФ после начала военных действий на Украине — по словам Путина, он «удрал» и стал «Мойшей Израилевичем». В Израиле он открыл научный центр, который будет анализировать будущее России. В Госдуме его уже назвали антироссийским.

Ранее Зюганов заявил, что в новом созыве правительства РФ не появятся «чубайсы».

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