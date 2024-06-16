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Чемпионка мира захотела попасть в Медийную футбольную лигу

Чемпионка мира по танцам Тишова захотела стать ведущей в Медийной футбольной лиге

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Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» заявила, что хотела бы поработать ведущей на матчах Медийной футбольной лиги.

«Я недавно была на игре 2Drots и «Деньги рокетов». Мне нравится, что в МФЛ играют не только профессиональные футболисты, но и медийные личности — так же интереснее! 

В качестве ведущей я бы тоже себя попробовала. Тут бы пригодились и мой опыт работы на телевидении, и знание мира спорта. Мне было бы интересно вести репортажи с матчей, брать интервью у игроков и тренеров, а также делиться впечатлениями от игры со зрителями», — сказала Тишова.

Чемпионка мира также отметила, что присутствовала на финале Медийной хоккейной лиги и получила множество позитивных эмоций. По мнению Тишовой, подобные соревнования приносят большую пользу тем, что повышают популярность спорта среди широкой аудитории.

Ранее чемпионка мира выразила желание станцевать с Чаловым.

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