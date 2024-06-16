Патриарх Кирилл не смог произнести традиционную проповедь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не стал произносить традиционную проповедь после воскресного богослужения в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь. Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне», — объяснил клирик.

В ходе литургии патриарх поздравил православных верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора, а также возвел в сан епископа Феодосия, который отправится служить в Алатырской епархии в Чувашии.

До этого глава Русской православной церкви посетил Калининград, где провел богослужения в городских храмах. Он назвал город лицом России и заявил, что на местном духовенстве лежит выполнение непростых задач: укрепление духовной жизни народа, укрепление в православной вере и в любви к Отечеству.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия является альтернативой цивилизационного развития.