Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл не смог произнести традиционную проповедь

Патриарх Кирилл отказался от проповеди из-за проблем с голосом

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не стал произносить традиционную проповедь после воскресного богослужения в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь. Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне», — объяснил клирик.

В ходе литургии патриарх поздравил православных верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора, а также возвел в сан епископа Феодосия, который отправится служить в Алатырской епархии в Чувашии.

До этого глава Русской православной церкви посетил Калининград, где провел богослужения в городских храмах. Он назвал город лицом России и заявил, что на местном духовенстве лежит выполнение непростых задач: укрепление духовной жизни народа, укрепление в православной вере и в любви к Отечеству.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия является альтернативой цивилизационного развития.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами