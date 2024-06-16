Таксист напал на пассажира из-за того, что тот снял майку в салоне

В Самарской области водитель такси напал на пассажира из-за того, что тот снял майку в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Новокуйбышевске, когда семейная пара ехала на такси после празднования свадьбы. По словам женщины, ее мужу стало жарко, и он решил снять майку во время поездки — водителю это не понравилось. Шофер заявил, что пассажиры испачкают его машину своими «потными телами».

Позже на заправке между водителем и супругом женщины произошел словесный конфликт. На кадрах с места инцидента видно, как водитель толкает мужчину, который в результате падает на землю. При этом все участники конфликта нецензурно общаются на повышенных тонах.

До этого в Петербурге водитель такси отказался везти ребенка и устроил драку с клиентом. Причиной конфликта стало детское кресло, без которого шофер не согласился везти восьмилетнего ребенка.

Ранее в Уфе драка мужчин на дороге закончилась стрельбой.