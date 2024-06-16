На западе Москвы частично перекрыли движение из-за аварии с тремя машинами

Три автомобиля столкнулись на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«На проспекте Вернадского в районе д. 39 столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется. Движение по ул. Удальцова незначительно затруднено», — говорится в сообщении.

В ведомстве автомобилистам посоветовали искать пути объезда.

До этого седан Audi A6 с московскими номерами врезался в здание в центре Санкт-Петербурга. От столкновения пострадала стеклянная витрина магазина «Буквоед» на Невском проспекте, 46, сам автомобиль получил небольшие повреждения. На место аварии приехал автомобиль скорой помощи. Водитель Audi A6 госпитализирован.

Также стало известно, что в центре Москвы коммерческий директор солнечногорского отеля Seneshal Дарья Дацина попала в ДТП, столкнувшись с автозаком, где находились заключенные. В результате аварии пострадал один мужчина, ему оказали медицинскую помощь. Остальных заключенных пересадили в другой автозак.

Ранее петербуржец едва не сгорел при пожаре в автомобиле.