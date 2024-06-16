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«Рубин» объявил об уходе капитана команды

Капитан «Рубина» Александр Мартынович покидает клуб

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Телеграм-канал ФК «Рубин»

Капитан казанского «Рубина» Александр Мартынович покидает команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Защитник Александр Мартынович покидает наш клуб в связи с истечением срока контракта. Мартынович стал игроком «Рубина» в июне 2022 года, сыграл 48 матчей, в которых забил 3 гола. Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Мартын!» — говорится в сообщении.

Высказался и сам 36-летний футболист. Он признался, что прошедшие два года стали для него незабываемыми, и он был рад помочь команде вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Настал день, когда подходит к завершению моя история в казанском «Рубине». Эти 2 года получились по-настоящему незабываемыми! Мы вместе вернулись в РПЛ, а после этого провели достойный сезон в Премьер-лиге. Выходить на поле в футболке «Рубина» с капитанской повязкой — большая честь и ответственность для меня», — заявил Мартынович.

«Рубин» по итогам минувшего сезона занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 42 очка, выиграв 11 матчей, девять раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.

Ранее стало известно, что футболист Кучаев продолжит карьеру в «Ростове».

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