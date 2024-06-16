Ситуация на фронте для Украины становится все более безнадежной. Такое мнение выразил немецкий генерал в отставке и экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят в статье для Berliner Zeitung.

По словам военного, западные страны слишком долго надеялись, что могут помочь Украине победить Россию на поле боя поставками мощного вооружения.

«В действительности же военная ситуация становится все более безнадежной, несмотря на огромную финансовую и материальную поддержку», — отметил Куят.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский может прямо сейчас прекратить боевые действия, предотвратить увеличение числа жертв среди украинцев и не допустить разрушения страны.

В конце статьи Куят призвал стороны сесть за стол переговоров.

До этого немецкий генерал сравнил киевский режим с нацистской Германией. Куят отметил, что конфликт на Украине может стать величайшей катастрофой XXI века. По его словам, киевский режим заинтересован в продолжении конфликта с Россией, несмотря на то, что украинцы хотят оставить кровопролитие. В этом Киев похож на нацистскую Германию, поскольку немцы не хотели Вторую мировую войну, добавил экс-глава комитета НАТО.

Ранее Куят заявил, что страны Запада катастрофически недооценили Россию.