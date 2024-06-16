Зеленский заявил о поставках Украине F-16 «в ближайшее время»

Украина ожидает, что датские истребители-бомбардировщики F-16 поставят стране в ближайшее время. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил по результатам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале главы государства.

«Мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время», — сказал Зеленский.

В июне начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Вооруженным силам Украины, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны.

В этом же месяце руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае пролетов самолетов F-16 над территорией Украины ВС России будут их сбивать.

Ранее экс-полковник СБУ назвал перспективы истребителей F-16 на Украине.