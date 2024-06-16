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Сборной Сербии пожелали выйти из группы на Евро-2024

Экс-спортдиректор «Динамо» Орещук: дай бог, наши братья сербы выйдут из группы

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Global Look Press

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о перспективах сборной Сербии на чемпионате Европы по футболу — 2024 в Германии. В комментарии Vprognoze.ru он пожелал сербам пробиться в плей-офф турнира.

«Дай бог, чтобы наши братья вышли из группы. Буду болеть за это. А так, тяжело им будет. В матче с Англией, думаю, шансов у них нет — у англичан немножко другой футбол. Но за выход из группы сербы должны побороться», — сказал Орещук.

Сборная Сербии начинает турнирный путь на европейском первенстве матчем против национальной команды Англии. Эта игра состоится в воскресенье, 16 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени. Немногим раньше, в 19:00, прозвучит стартовый свисток в матче между двумя другими командами из группы С — сборными Словении и Дании.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимает участие 24 сборные. Они разбиты на шесть групп, в плей-офф выйдет по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре сильнейшие сборные из тех, что займут на групповом этапе третьи места.

Ранее появилось видео нападения мужчины на сотрудников полиции во время шествия фанатов на Евро-2024.

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