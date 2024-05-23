Стало известно, кто станет главным гостем ПМЭФ-2024

Главным гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который запланирован на 5–8 июня 2024 года, станет президент Боливии Луис Арсе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у него, кто из зарубежных лидеров планирует приехать в Санкт-Петербург для участия в ежегодном форуме. Ушаков отметил, что в настоящее время точно известно о готовящемся визите президента Боливии.

«Еще этот вопрос в проработке в отношении других лидеров, но президент Боливии точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии», — сказал помощник главы государства.

Он уточнил, что речь идет о пленарном заседании.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На мероприятии глава государства призвал крупный бизнес принять участие в ПМЭФ-2024. Он подчеркнул, что в рамках форума будет представлен национальный рейтинг состояния инвестиционного климата.

Ранее в Росконгрессе раскрыли официальный автомобиль ПМЭФ-2024.