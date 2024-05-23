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В МИД РФ призвали Пашиняна назвать страны, «имитировавшие помощь» Еревану

Захарова: Пашиняну стоит назвать страны, которые имитировали помощь Армении

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала премьер-министру Армении Николу Пашиняну назвать страны, которые якобы занимались «имитацией помощи» стране во время войны в Нагорном Карабахе. Ее слова передает РИА Новости.

«Вполне логичным было бы их (страны. — «Газета.Ru») озвучить. Если речь идет о таких серьезных заявлениях. Но оставим это официальному Еревану», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, Москва сделала все от нее зависящее для того, чтобы Армения «не чувствовала себя забытой и брошенной».

Она также напомнила, что с первых дней конфликта в Нагорном Карабахе Россия предприняла самые активные политико-дипломатические усилия для прекращения огня.

22 мая Никол Пашинян заявил, что две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. По его словам, две страны занимались «имитацией помощи» стране. При этом конкретные государства политик не назвал. Первый зампред комитета Госдумы РФ делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что «не надо догадываться», что Пашинян имел в виду Россию и Белоруссию.

В ОДКБ, помимо Армении, входят также Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее в Армении указали на разногласия по тексту мирного соглашения с Азербайджаном.

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