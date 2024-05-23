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Путин помог королю Бахрейна с наушником

Путин показал королю Бахрейна, как пользоваться наушником для перевода

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Evan Vucci/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин помог королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе с наушником для синхронного перевода перед началом переговоров между сторонами. Об этом сообщает ТАСС.

У короля не получалось его надеть, и российский лидер показал, как это делается. Спустя какое-то время делегации начали переговоры.

23 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин встретится в Кремлевском дворце с королем Бахрейна. По словам пресс-секретаря президента РФ, сначала российский лидер и монарх проведут переговоры в узком составе, потом состоятся переговоры делегаций, а закончится встреча подписанием документов.

Король Бахрейна прилетел в Россию 22 мая по приглашению Путина. Главы государств намерены обсудить состояние и перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также поднять актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, стороны планировали обсудить итоги 33-го саммита Лиги арабских государств, который прошел в Манаме 16 мая.

Ранее Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна.

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