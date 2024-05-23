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Путин посетит Белоруссию с официальным визитом

Путин встретится с Лукашенко в Минске

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вечером 23 мая посетит Белоруссию с официальным визитом. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Уже вечером ожидаем контакты Путина и (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Президент приедет с официальным визитом», — сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, 24 мая Путин также будет находиться в Белоруссии.

6 мая российское Минобороны сообщило, что Генштаб Вооруженных сил РФ по поручению Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Позднее Путин рассказал, что к учениям на втором этапе присоединится Белоруссия, и Лукашенко это подтвердил.

Ранее Лукашенко провел переговоры в Азербайджане.

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