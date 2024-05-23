В Кремле прокомментировали решение Норвегии запретить въезд российским туристам

Россия ответит на решение Норвегии запретить въезд на свою территорию российским туристам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Безусловно, подобные решения не могут оставаться без ответа. Решение исключительно дискриминационное. Мы не приемлем такое решение. Мы сожалеем, что норвежское руководство выбрало такой путь ухудшения отношений», — сказал представитель Кремля.

Норвегия приняла решение с 29 мая ввести дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих с туристическими целями. Королевство будет впускать на свою территорию лишь тех россиян, которые хотят увидеть проживающих там близких родственников, а также прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

На прошлой неделе сообщалось, что в Финляндии планируют запретить россиянам покупать недвижимость в стране. К такому выводу пришла рабочая группа финского министерства обороны.

Ранее Россия вошла в топ стран по уровню отказов в оформлении «шенгена».