В Венгрии оценили положение ВСУ не поле боя

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно осложняется на нынешнем этапе развития украинского конфликта, украинской армии становится все сложнее удерживать свои позиции на поле боя. С таким заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш на брифинге, передает ТАСС.

«Мы видим, что ситуация становится все более и более сложной, существует бесчисленное множество проблем. Первая причина этого в том, что украинской армии становится все труднее удерживать позиции», — подчеркнул он.

Вместе с тем Гуйяш отметил, что на данный момент все граждане Украины подвержены угрозе принудительной мобилизации в украинскую армию, в том числе этнические венгры, которые проживают в Закарпатье.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ввод западных войск на Украину, который допускают некоторые политики в Европе, приведет к новой мировой войне.

По его словам, граждане Венгрии «уже устали от этих опасных заявлений» и «попыток втянуть в войну всю Европу и даже весь мир».

Ранее в Венгрии сочли, что стратегия Европы и США по Украине провалилась.