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В Венгрии оценили положение ВСУ не поле боя

Глава канцелярии Орбана Гуйяш: ВСУ все сложнее удерживать свои позиции

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Sofiia Gatilova/Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно осложняется на нынешнем этапе развития украинского конфликта, украинской армии становится все сложнее удерживать свои позиции на поле боя. С таким заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш на брифинге, передает ТАСС.

«Мы видим, что ситуация становится все более и более сложной, существует бесчисленное множество проблем. Первая причина этого в том, что украинской армии становится все труднее удерживать позиции», — подчеркнул он.

Вместе с тем Гуйяш отметил, что на данный момент все граждане Украины подвержены угрозе принудительной мобилизации в украинскую армию, в том числе этнические венгры, которые проживают в Закарпатье.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ввод западных войск на Украину, который допускают некоторые политики в Европе, приведет к новой мировой войне.

По его словам, граждане Венгрии «уже устали от этих опасных заявлений» и «попыток втянуть в войну всю Европу и даже весь мир».

Ранее в Венгрии сочли, что стратегия Европы и США по Украине провалилась.

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