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Стало известно о провале инициативы Германии по передаче Украине систем ПВО

Politico: инициатива Германии по передаче Украине новых систем ПВО провалилась

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РИА Новости

Инициатива ФРГ по поставкам Украине современных систем ПВО совместно с другими странами провалилась. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, немецкие чиновники последние несколько недель пытались привлечь западных партнеров к участию в инициативе по укреплению противовоздушной обороны Украины, однако предложение Берлина практически никто не поддержал.

По словам экс-сотрудника минобороны ФРГ Нико Ланге, в Европе нет единства между основными действующими лицами, а на фоне возобновления поставок оружия Украине со стороны Соединенных Штатов у многих появилось чувство облегчения.

В то же время в министерстве обороны Германии заявили, что Бельгия, Дания, Норвегия, Канада и Нидерланды подтвердили обязательства по финансированию инициативы, а ряд других государств пообещали предоставить необходимые ракеты и материалы.

До этого стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие в сложившейся катастрофической ситуации в стране.

Ранее в Германии посчитали законным уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО.

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