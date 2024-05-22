В Совфеде отреагировали на призыв конгрессменов США к ударам по России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ответ на призыв конгрессменов США разрешить ВСУ бить по территории России западным оружием предупредил, что со стороны Москвы последует решительный ответ. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, американские парламентарии подталкивают мир к началу ядерного конфликта.

«Последует ответ российской стороны. Причем мы тоже можем выбирать цели как в любой третьей стране в Европе, так и по каким-то объектам американцев, расположенным в других частях света», — написал сенатор.

До этого сообщалось, что украинские власти просят у Вашингтона снять запрет на использование западного оружия для атак по территории РФ. Белый Дом отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны. Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом вооруженных сил РФ.

Тем временем в Соединенных Штатах подчеркивают, что позиция Киева в конфликте с Москвой становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на российской территории.

Ранее Блинкен подчеркнул важность передачи оружия Украине.