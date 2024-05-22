В Грузии указали на желание ряда стран Запада втянуть страну в войну с Россией

Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал западных партнеров, которые стремятся втянуть страну в войну с Россией, реализовывать свои интересы посредством Прибалтики и оставить Грузию в покое. Его слова приводит «Sputnik.Грузия».

«Если кто-то хочет открыть второй фронт, вот у них есть страны Прибалтики, и пусть откроют второй фронт. Пусть они отстанут от Грузии и оставят ее в покое. Мы и войну прошли, и сделали все, чтобы обрести независимость и свободу», — заявил Каладзе, комментируя визит ряда представителей стран Запада на митинг против закона об иноагентах.

15 мая министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, а также Исландии прибыли в Грузию, где выступили на оппозиционном митинге.

В связи с этим председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили назвал грубым вмешательством во внутренние дела Грузии выступление министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси против закона об иностранных агентах.

Ранее в США призвали ввести санкции против грузинских «марионеток Путина».