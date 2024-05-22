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В Британии призвали нейтральные страны вступать в НАТО

Глава МО Британии Шэппс призвал нейтральные страны вступать в НАТО

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Anna Gordon/Reuters

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что нейтральные страны, не являющиеся членами НАТО, но пользующиеся его «зонтиком защиты», рано или поздно должны будут вступить в альянс. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что Шэппс дал понять, что будет лоббировать вступление в Североатлантический альянс Ирландии, Мальты, Австрии и Швейцарии, которые долгое время ценили свой нейтралитет. Он подчеркнул, что будет добиваться вступления в НАТО тех стран, которые так или иначе получает выгоду от организации.

«Некоторые европейские страны эффективно извлекают выгоду из присутствия НАТО, они пользуются преимуществами свободы и раскрепощенности, и все же не присоединяются к коллективному сдерживанию континента. И все же, когда волк стоит у черного хода европейской безопасности, нейтралитету не должно быть места», — заявил Шэппс.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебную риторику членов альянса поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности страны.

Ранее в МИД РФ заявили об «эмоциональном отторжении» России к НАТО.

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