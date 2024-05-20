В Совфеде увидели плюсы в завершении полномочий Зеленского

Сегодня у украинского президента Владимира Зеленского истек срок полномочий, что делает его нелегитимным главой государства, заявил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Для России в этой ситуации есть определенные плюсы, так как это дает дополнительную свободу для решения своих задач, отметил он в беседе с НСН.

Климов подчеркнул, что Зеленский на данный момент является обычным гражданином Украины, вследствие чего его любые договоренности с его стороны с кем угодно считаются юридически незначимыми. Таким образом, он не может давать приказы военачальникам, подписывать официальные документы, заявил сенатор.

«Значит все его приказы могут не выполняться. А если они и будут выполняться, то под мощным давлением. А это уже диктатура в чистом виде», — убежден политик.

Для России в этой ситуации он нашел плюсы, отметив, что это дает дополнительную свободу в решении задач, поставленных в ходе выполнения спецоперации.

Говоря о будущем Зеленского, сенатор предположил, что с утратой легитимности он стал мишенью для своих бывших партнеров. По его мнению, желание убрать украинского лидера может появиться в западных странах в случае, если он станет для них невыгоден.

Напомним, президент России Владимир Путин до этого заявил, что проблема легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, так как документы необходимо подписывать с легитимной властью. В Кремле при этом отмечали, что военная спецоперация на Украине будет продолжаться вне зависимости от вопроса легитимности Зеленского.

Медведев ранее обвинил Зеленского в узурпации власти.