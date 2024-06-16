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В Армении арестованы пять человек из-за стычки с полицией

Адвокат Меликян: пять человек арестовали из-за стычки с полицией в Армении

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Irakli Gedenidze/Reuters

Армянский адвокат Рубен Меликян заявил, что после стычек участников акции протеста с полицией у здания парламента страны 12 июня арестованы пять человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иными словами, были задержаны 28 ни в чем не повинных людей. В то же время началась вторая волна задержаний на основании видеоматериалов. Уже задержаны восемь человек, в отношении пяти из них суд быстро избрал арест в качестве меры пресечения», — сообщил Меликян.

При этом адвокат добавил, что решения об аресте еще трех человек будет принято 16 июня.

До этого архиепископ Баграт Галастанян, который возглавлял протестные акции против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, призвал правозащитников защитить граждан, которые подвергаются репрессиям со стороны действующих властей.

12 июня у парламента Армении в Ереване, где выступил премьер-министр страны, начались столкновения между полицией и протестующими. Участники акции пытались прорвать оцепление у здания парламента, при этом силовики пытались их оттеснить. В результате действий полиции у здания парламента страны пострадала журналист Mediahub Наре Геворкян.

Ранее Пашинян отказался посещать Белоруссию из-за Лукашенко.

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