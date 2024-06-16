Швеция и Иран провели обмен заключенными при посредничестве Омана. Об этом сообщает CNN.

Процедура обмена прошла 15 июня в Маскате. Иранская сторона освободила гражданина Швеции Йохана Флодеруса и имеющего двойное гражданство Швеции и Ирана Саида Азизи, который был арестован по обвинению в сговоре против национальной безопасности и приговорен к пяти годам тюрьмы.

Швеция освободила бывшего иранского чиновника Хамида Нури, приговоренного к пожизненному лишению свободы.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что США затягивают переговоры с РФ по обмену заключенными.

В конце марта координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял на брифинге, что Вашингтон продолжает искать возможности для обмена заключенных с Москвой.

Ранее посол США в РФ потребовала освободить Гершковича.