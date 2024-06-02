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Армия Израиля проводит рейды на Западном берегу реки Иордан

Израиль проводит рейды для ареста террористов на Западном берегу реки Иордан

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Dylan Martinez/Reuters

Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) этой ночью начала проводить рейды на Западном берегу реки Иордан для задержания подозреваемых в террористической деятельности. Об этом сообщил израильский новостной портал Walla, передает РИА Новости.

Израильские военные начали операцию в Дженине, в районе которого был слышен взрыв и начались перестрелки.

Силы ЦАХАЛ также действуют в городе Наблус, где разыскивают обвиняемого в совершение теракта, в результате которого пострадали израильские офицеры.

Въезды в город и выезды из него, по информации портала, заблокированы. Военные Израиля ведут поиск террориста, который на прошлой неделе за рулем грузовика атаковал автомобиль с военнослужащими.

По информации Walla, прошедшей, ночью в ходе операции ЦАХАЛ были обнаружены и ликвидированы двое террористов, бросавших бутылки с зажигательной смесью в Иерихоне.

До этого ЦАХАЛ сообщал, что на Западном берегу Иордана был ликвидирован глава штаба ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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