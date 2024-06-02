Махачев выигрывал на судейских записках у Порье перед нокаутом

Россиянин Ислам Махачев по итогам поединка против американца Дастина Порье в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) оказался сильнее по оценкам арбитров, обслуживавших встречу.

Арбитры Эрик Колон и Сэл Д'Алматы по итогам четырех раундов отдавали предпочтение российскому бойцу со счетом 39-37, рефери Крис Ли зафиксировал ничейный результат: 38-38.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась досрочной победой 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев обошел Хабиба Нурмагомедова по количеству побед подряд в UFC.