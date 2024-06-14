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ВТБ повысит минимальную ставку по рыночной ипотеке

ВТБ повысит с 17 июня минимальную ставку по рыночной ипотеке до 18%

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Пресс-служба банка ВТБ

Банк ВТБ повысит с 17 июня минимальную ставку по рыночной ипотеке до 18%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«В связи с продолжающимся ростом стоимости ОФЗ с 17 июня ВТБ скорректирует условия по собственным ипотечным программам, увеличив базовую ставку на 0,5 п.п», — говорится в сообщении.

До этого Минфин РФ согласился увеличить надбавку для расчета возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки после 1 июля.

Сообщалось также, что россияне получили 11,6 трлн рублей по льготным ипотечным программам.

Незадолго до этого зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что младших воспитателей из детсадов нужно включить в список россиян, имеющих право стать участниками программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что семьи из малых городов смогут оформить ипотеку под 6%.

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