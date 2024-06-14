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Главный терапевт России рассказала, какие продукты вызывают депрессию и ожирение

Терапевт Драпкина: ультраобработанные продукты повышают риск депрессии и ожирения

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Продукты, которые проходят множество этапов производства (ультраобработанные), связаны с риском опасных хронических заболеваний. Об этом в своем Telegram-канале рассказала академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина.

Недавнее исследование, в котором проанализировали данные девяти миллионов человек, подтвердило, что ультраобработанные продукты повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета 2 типа, депрессии, нарушений сна.

«Однако стоит отметить, что не все продукты, подвергшиеся ультраобработке, одинаковы. Больший риск заболеваний был связан с избыточным потреблением продуктов из рафинированного зерна (сухие завтраки, лапша быстрого приготовления, кондитерские изделия), обработанного мяса (колбасы, сосиски, ветчина, бекон и др.) и подслащенных напитков, тогда как ультрапереработанные продукты на основе молока, фруктов (молочные и фруктовые десерты, мороженое) были связаны с меньшим риском», — рассказала врач.

Такое влияние ультраобработанных продуктов может объясняться тем, что они часто содержат много калорий, сахара, соли и насыщенных жиров и мало клетчатки, белка и микроэлементов. Также они вытесняют из рациона овощи, фрукты, бобовые, орехи и другие полезные продукты. Некоторые пищевые добавки могут негативно влиять на микробы кишечника. Многочисленные этапы обработки меняют структуру пищи и ухудшают усвоение питательных веществ и насыщение. Кроме того, в продукты могут попадать загрязняющие вещества из упаковочных материалов.

Ранее врач рассказала, что полкило котлет могут закрыть дневную норму белка.

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