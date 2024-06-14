На Евро-2024 показана первая красная карточка

В матче открытия чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Шотландии показана красная карточка — это первое удаление на турнире. Его заработал защитник шотландской команды Райан Портеус.

На 42-й минуте Портеус грубо сыграл в своей штрафной против капитана немецкой сборной Илкая Гюндогана. Эпизод был рассмотрен VAR, после чего главный арбитр француз Клеман Тюрпен назначил пенальти, а также показал Портеусу красную карточку.

11-метровый удар реализовал Кай Хаверц, доведя счет до разгромного. Ранее в матче отличились Флориан Вирц и Джамал Мусиала. На перерыв сборная Германии ушла, ведя в счете 3:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кроме Германии и Шотландии, в группе А выступят также сборные Швейцарии и Венгрии. Матч между этими командами состоится в субботу, 15 июня. Также в этот день состоятся матчи группы В: сборная Испании встретится с командой Хорватии, а соперниками итальянцев станут футболисты из Албании.

В плей-офф гарантированно выходят два первых места каждой группы, а также четыре лучших из шести сборных, которые займут в своих квартетах третьи места. Сборная Германии трижды выигрывала чемпионат Европы, последний раз сделав это в 1996 году.

Ранее суперкомпьютер Opta предрек Германии победу над Шотландией на ЧЕ.