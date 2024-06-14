Скончался режиссер Игорь Меркулов

Российский режиссер Игорь Меркулов умер в возрасте 61 года. Об этом сообщили на странице Железногорского театра оперетты во «ВКонтакте».

Артист окончил ГИТИС, работал в Театре имени Ермоловой, а позднее в Театре имени Гоголя. В 1978 году Игорь Меркулов сыграл в картине «Следствие ведут знатоки».

В Желензогорском театре поставил большое количество спектаклей, в том числе «Алые паруса», «Дубровский», «Так не бывает», Униженные и оскорбленные», «Здравствуйте, я ваша тетя!».

В театре выразили соболезнования родным и близким режиссера. Причина смерти Меркулова на данный момент неизвестна.

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