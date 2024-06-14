«Зенит» предложил «Локомотиву» двух футболистов за Тикнизяна

Петербургский «Зенит» готов включить в сделку по трансферу полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна нападающего Ивана Сергеева и хавбека Александра Коваленко. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сумма трансфера составит около € 8 млн. При этом в обратном направлении в «Локомотив» с большой долей вероятности перейдут Сергеев и Коваленко», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Его стоимость, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, составляет € 6,5 млн. Текущий контракт Тикнизяна с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года. По информации СМИ, на него также претендует московский «Спартак».

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Ранее футболист Зайнутдинов попросил «Бешикташ» не продавать его в «Зенит».