Зайнутдинов попросил «Бешикташ» не продавать его в «Зенит»

Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов не хочет переходить в петербургский «Зенит». Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на соцсети журналиста Серджана Дикме, игрок попросил руководство клуба отклонить предложение сине-бело-голубых.

«Бактиер не хочет покидать «Бешикташ». Он очень счастлив в Стамбуле. Я узнал, что он попросил отклонить предложение «Зенита», — говорится в сообщении.

В начале июня стало известно, что руководство «Бешикташа» готово расстаться с футболистом за €4,5 млн. Ожидается, что Зайнутдинов, который не будет считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ), заменит в «Зените» ушедшего в ЦСКА Данила Кругового на позиции левого латераля.

26-летний казахстанский полузащитник выступал за ЦСКА с 2020-го по 2023 год, после чего подписал контракт с турецким «Бешикташем», который действует до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 37 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Команда завершила сезон на шестом месте в турецкой Суперлиге, набрав по итогам турнира 56 очков. Благодаря победе в национальном кубке «Бешикташ» забронировал себе место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25.

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