В Белом доме высказались о роли Украины в возвращении кредита на $50 млрд

Вашингтон не ждет от Украины самостоятельного возвращения кредита на $50 млрд. Об этом говорится заявлении представителя Белого дома, передает РИА Новости.

«Заем будет возмещаться доходами от замороженных активов. Это означает, что Украина может воспринимать эти средства как грант», — заявили в Белом доме.

Подчеркивается, что предоставление кредита под доходы от замороженных активов РФ предполагает, что отношение долга к ВВП Украины не изменится.

До этого глава Евросовета заявил, что активы России останутся замороженными на срок погашения кредитов Украине.

14 июня в G7 потребовали от РФ выплатить Украине полтриллиона долларов для возмещения ущерба от специальной военной операции и анонсировали предоставление странами клуба кредита Украине на сумму $50 млрд.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «Большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее в Госдуме назвали воровством предоставление кредита Украине за счет активов РФ.