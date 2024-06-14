Мусиала забил второй мяч сборной Германии в ворота Шотландии

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала забил второй мяч в ворота сборной Шотландии в матче открытия чемпионата Европы по футболу — 2024. Он отличился на 19-й минуте.

К этому моменту немцы вели в счете 1:0 благодаря голу Флориана Вирца. Таким образом, преимущество хозяев турнира выросло до двух мячей еще до середины первого тайма.

Встреча проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Матч начался в 22:00 по московскому времени, «Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Кроме Германии и Шотландии, в группе А выступят также сборные Швейцарии и Венгрии. Матч между этими командами состоится в субботу, 15 июня. Также в этот день состоятся матчи группы В: сборная Испании встретится с командой Хорватии, а соперниками итальянцев станут футболисты из Албании.

В плей-офф гарантированно выходят два первых места каждой группы, а также четыре лучших из шести сборных, которые займут в своих квартетах третьи места. Сборная Германии трижды выигрывала чемпионат Европы, последний раз сделав это в 1996 году.

Ранее суперкомпьютер Opta предрек Германии победу над Шотландией на ЧЕ.