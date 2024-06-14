Пятилетняя девочка травмировалась на детской площадке из-за плохого крепления инвентаря

На Сахалине пятилетняя девочка травмировалась на детской площадке из-за плохо закрепленного спортивного инвентаря. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Южно-Сахалинске. Малолетняя девочка получила травму на одной из детских площадок. Причиной стало ненадлежащее закрепление спортивного инвентаря.

Региональные следственные органы организовали проверку по факту произошедшего. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки. Информации о состоянии пострадавшего ребенка не поступало.

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