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Пятилетняя девочка травмировалась на детской площадке из-за плохого крепления инвентаря

На Сахалине пятилетняя девочка получила травму на детской площадке

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Shutterstock

На Сахалине пятилетняя девочка травмировалась на детской площадке из-за плохо закрепленного спортивного инвентаря. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Южно-Сахалинске. Малолетняя девочка получила травму на одной из детских площадок. Причиной стало ненадлежащее закрепление спортивного инвентаря.

Региональные следственные органы организовали проверку по факту произошедшего. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки. Информации о состоянии пострадавшего ребенка не поступало.

До этого в Дагестане ребенок сорвался с обрыва высотой в 200 метров и впал в кому. Во время детских игр семилетний мальчик поскользнулся и скатился с высоты. Вместе с ним чуть не упал еще один мальчик, но его успела подхватить бабушка.

Ранее второклассник упал с трансформаторной будки в Петербурге и попал в реанимацию.

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