Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти США сами подрывают доверие стран к доллару, американские политические элиты в рамках реализации своей политики «пилят сук, на котором сами сидят», российский президент назвал это большой глупостью и огромной ошибкой. Слова президента России приводит РИА Новости.

«Выражаясь нетривиально, нашими, так сказать, известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная», — подчеркнул Путин в рамках рассуждения о подрыве мирового доверия к доллару.

В мае американский экономист Джефф Рубин заявил, что статус доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться из-за просчета США при введении антироссийских санкций.

По его словам, ограничения в отношении России и заморозка трети ее валютных резервов должны были нанести серьезный удар по российской экономике. Однако вместо этого санкции поставили под угрозу 50-летнее доминирование доллара в качестве мировой нефтяной валюты и могут иметь для него еще более тяжелые последствия.

Одним из наиболее очевидных последствий рестрикций экономист называет резкий рост инфляции на Западе после длительного периода стабильности цен. Помимо этого, как отмечает Рубин, России удалось смягчить воздействие санкций за счет расширения блока БРИКС и роста экономик стран глобального Юга.

Ранее экономист назвал одно из существенных преимуществ России.