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Сирил Рамафоса остается на посту президента Южной Африки

Действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса одержал победу на очередных выборах

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Действующий президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса одержал победу на очередных президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председательствующего на первом заседании нового состава Национальной ассамблеи главного судью ЮАР Раймонда Зондо.

«Рамафоса получил 283 голоса депутатов, я провозглашаю его избранным президентом ЮАР», — заявил Зондо по итогам посчета результатов тайного голосования.

Соперник Рамафосы на выборах, глава партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема получил только 44 голоса депутатов. Таким образом, полномочия Рамафосы будут продлены на пять лет.

Отмечается, что победа действующего президента была обеспечена поддержкой вышедшей из оппозиции партии «Демократический альянс», которая представляет интересы белого меньшинства ЮАР.

До этого президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Ранее Путин оценил способность БРИКС стать одной из ключевых международных структур.

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