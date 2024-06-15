Гладков выразил соболезнования семьям погибших под обстрелами ВСУ

За прошедшие сутки, 14 июня, в Белгородской области под ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре человека. Об этом пишет в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Из-под завалов разрушенного подъезда в Шебекино спасатели извлекли тело одной женщины и одного мужчины. В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. В результате прямого попадания и последующего взрыва водитель погиб», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что еще одна женщина погибла в результате прямого попадания реактивного снаряда в жилой дом в поселке Октябрьский.

Гладков выразил соболезнования семьям погибших жителей Белгородской области.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по Шебекино Белгородской области, назвав его неизбирательными обстрелами гражданской инфраструктуры.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.