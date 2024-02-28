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Партия победившего в Нидерландах Вилдерса проголосовала против помощи Украине

Volkskrant: партия Вилдерса проголосовала против дополнительной помощи Украине

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Reuters

Победившая на парламентских выборах в Нидерландах крайне правая «Партия свободы» (PVV) Герта Вилдерса проголосовала против дополнительной финансовой помощи Украине. Об этом пишет газета Volkskrant.

Как следует из текста, четверо представителей фракции проголосовали против внесения в бюджет поправки, которая предусматривает выделение 2 млрд евро для Украины в рамках пакета ЕС в 50 млрд. Тем не менее, поправка получила достаточную поддержку от других партий, отмечается в материале.

Как напоминает газета, «Партия свободы», получившая наибольшее представительство в парламенте по результатам выборов, «всегда выступала против финансовой поддержки Украины и поставок ей оружия, таким образом, фракция в сенате своим голосованием последовала линии партии».

В то же время указывается, что ранее Герт Вилдерс заявил о готовности обсуждать вопрос помощи Украине для того, чтобы достичь консенсуса по формированию правительства.

Ранее Вилдерс заявил, что украинцы едут в Нидерланды не из-за боевых действий в их стране, а ради бесплатного жилья и ухода.

До этого Герт Вилдерс, лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой Партии свободы (PVV) выразил мнение, что Нидерланды не должны оказывать Украине военную помощь.

Ранее победивший в Нидерландах Вилдерс пересмотрел позицию по помощи Украине.

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