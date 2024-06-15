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МО РФ анонсировало российско-египетские военно-морские учения

МО РФ: в Средиземном море пройдут российско-египетские военно-морские учения

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Александр Гальперин/РИА Новости

Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота отрабатывают совместных учений с фрегатом ВМС Египта ENS Al-Qadeer отработают приемы боевого слаживания в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота <…> покинул египетский порт Александрия для участия в совместном учении», — уточнили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что Египет на учениях представляет фрегат ENS Al-Qadeer.

До этого военный эксперт объяснил, зачем США направили субмарину к берегам Кубы. По словам Алексея Леонкова, отправка подводной лодки США в залив Гуантанамо напрямую связана с прибытием наших кораблей на Кубу. Он пояснил, что США намереваются получить гидроакустическую картину российской подлодки. По его словам, это набор характеристик, который впоследствии поможет Вашингтону фиксировать движение «Казани».

Ранее военный эксперт рассказал о вооружении атомной подлодки «Казань».

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