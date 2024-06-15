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В США указали, что препятствует достижению мира на Украине

Журналист США Беккер: режим Зеленского встал на пути Украины к миру

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AP

Жители Украины, которые поддерживают перемирие, не смогут его добиться из-за режима Владимира Зеленского. Об этом написал американский журналист Кайл Беккер в социальной сети X.

Он обратил внимание, что Зеленский отменил выборы.

«Украинский народ не имеет возможности предъявить свои жалобы и недовольства путем официального голосования», — подчеркнул журналист.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом: Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков счел озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия переговоров с Украиной комплексной и глубоко мирной инициативой, а не ультиматумом.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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