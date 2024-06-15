Санкций против Мосбиржи в меньшей степени повлияют на россиян, считает эксперт

Санкции и другие внешние факторы обычно негативно влияют на благосостояние граждан, в первую очередь это проявляется в инфляции и, как следствие, росте цен. Главное в этой ситуации — не принимать важных решений в панике. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Тальдрик, финансовый консультант сервиса Профи.

Эксперт рекомендовал сохранять спокойствие и следовать базовым принципам управления личными финансами.

«Если говорить про последние санкции от США, которые коснулись Московской биржи и НКЦ, то они в меньшей степени повлияют на россиян, так как валюту не запрещают, а только усложняется ее обращение. Тем не менее, из-за усложнения взаиморасчетов продавцы снова могут повысить цены», — объяснил он.

Эксперт напомнил о золотом правиле финансовой стабильности: тратить меньше, чем зарабатываешь. Для этого необходимо вести учет своих доходов и расходов, чтобы иметь четкое представление о своем финансовом состоянии.

«Контролируйте свой бюджет — это первый шаг к финансовой независимости», — рекомендовал он Тальдрик.

Также, по его словам, важно понять, зачем вам необходимо создавать капитал и определить свои финансовые цели. Это может быть покупка недвижимости, накопление на пенсию или создание подушки безопасности.

«Финансовые цели помогают фокусироваться и двигаться в правильном направлении», — отметил консультант.

Тальдрик посоветовал составить план по погашению кредитов.

«Избавление от долгов с высокими процентами — приоритетная задача для каждого, кто хочет укрепить свое финансовое положение», — добавил он.

Помимо этого, с 2022 года стало особенно актуальным правило — инвестировать и создавать капитал в рублях внутри России, а в иностранной валюте — вне ее. Это помогает защитить свои сбережения от валютных рисков и экономической нестабильности.

«Если вы планируете отпуск за границей, покупайте иностранную валюту, но только после стабилизации курса. Купить валюту в банке по-прежнему можно, но лучше подождать, когда курс стабилизируется после недавних событий. Стоит рассмотреть вариант открытия зарубежной карты для оплаты покупок во время заграничных поездок», — резюмировал специалист.

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