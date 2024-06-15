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Пожилой москвич поговорил с мошенниками и потерял почти 13 млн рублей

В Москве пенсионер потерял почти 13 млн рублей, поговорив с мошенниками

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Depositphotos

В Москве 77-летний мужчина поговорил с мошенниками и лишился почти 13 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, незнакомка позвонила пожилому мужчине и представилась сотрудницей интернет-портала. Она сообщила, что пенсионеру якобы нужно откорректировать информацию, которая находится в открытом доступе, а также придумать кодовое слово и код для работы с данными. Москвич последовал инструкциям аферистки и больше никаких операций не проводил.

На следующий день пенсионер обратился в банк, чтобы перевести деньги со своего счета, однако средств на счету не было. В финансовой организации сообщили, что пожилой мужчина дал указание о переводе денег на три счета незнакомых ему лиц. Таким образом, москвич лишился 12,9 млн рублей.

Пенсионер понял, что попался мошенникам, и обратился за помощью в правоохранительные органы. Расследование инцидента находится на контроле Хамовнической межрайонной прокуратуры.

Ранее российская школьница случайно устроилась на работу к мошенникам и сдалась полиции.

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