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В РФ недовольны реакцией ООН по поводу атаки ВСУ на журналистов НТВ

Небензя: Россия разочарована, что ООН не осудила удар ВСУ по журналистам НТВ

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Александр Щербак/РИА Новости

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил разочарование отсутствием реакции ООН на удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по журналистам НТВ. Его слова передает РИА Новости.

Небензя отметил, что ВСУ нанесли удар прицельно.

«Вызывает разочарование, что в Секретариате ООН не нашли смелости назвать виновную сторону и осудить этот террористический акт», — отметил дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что журналисты НТВ, попавшие под обстрел Вооруженных сил Украины под Горловкой в Донецкой народной республике, подверглись намеренному нападению.

Как рассказал мэр населенного пункта Иван Приходько, журналисты работали в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки. По словам главы населенного пункта, сотрудник телеканала Алексей Ивлиев и двое его коллег получили тяжелые ранения.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

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