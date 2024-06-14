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Польская авиация поднялась в воздух по тревоге

Польские ВВС подняли в воздух истребители из-за активности ВКС России

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Alik Keplicz/AP

Польские ВВС подняли в воздух истребители из-за активности ВКС России на Западной Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальных сетях.

«В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов», — заявили в польских ВВС.

В пресс-службе польских ВВС отмечают, что взлет авиации был связан с наблюдаемой активностью дальних бомбардировщиков России. В последний раз польская авиация поднималась по тревоге в среду, 12 июня.

До этого российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в небе над Курской областью.

В ночь на 14 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории региона.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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Операция на Украине
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