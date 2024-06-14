Дипломат РФ рассказал об изменении отношения Латинской Америки к Западу

В странах Латинской Америки растет признание разрушительной роли Запада. Об этом заявил посол РФ в Парагвае Александр Писарев, передает РИА Новости.

По его словам, большинство латиноамериканских государств придерживается нейтральной позиции в отношении украинского конфликта.

«Однако, учитывая глобальную природу этого кризиса, в котором Россия противостоит не столько Украине, сколько странам «коллективного Запада», возглавляемым США, и имея в виду опыт, который есть у стран региона в отношении западного неоколониализма, здесь (в Латинской Америке) все больше признается разрушительная роль Запада», — утверждает дипломат.

Писарев также отметил, что есть растущая тенденция к укреплению политической независимости государств Латинской Америки в построении интеграционных связей без идеологии, которые идут на пользу региону, а не внешним игрокам. Кроме того, в латиноамериканских странах постепенно открывается путь для идеи о дедолларизации, добавил он.

До этого спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что бразильские власти хотят помочь в достижении мира на Украине, который возможен только с учетом интересов обеих сторон конфликта.

Ранее Россия призвала США не считать страны Латинской Америки собственным «задним двором».