Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пародонтит и рак полости рта грозят из-за вейпов, заявил врач

Стоматолог Лысенков: курение вейпов может привести к раку ротовой полости

close
100%
Shutterstock

Курение вейпов оказывает негативное влияние на многие органы и системы человека, в том числе наносит серьезный вред зубам и всей полости рта, рассказал «Газете.Ru» стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

«Чаще всего в состав вейпов входит глицерин, пропиленгликоль и никотин. Также добавляются ароматические примеси. У курящих пациентов наблюдается появление густой пленки-налета на поверхности эмали зубов. Это приводит к тому, что пленка становится субстратом для остатков пищи и налета и, как следствие, к патологическим изменениям зубов и слизистой оболочки полости рта», — предупредил Лысенков.

Также, по его словам, под воздействием горячего пара эмаль зубов высушивается, на ней появляются микротрещины, которые, в свою очередь, приводят к кариесу. Слизистая атрофируется, развивается пародонтит, повышенная чувствительность и аллергические реакции. Кроме того, повреждаются протоки слюнных желез, из-за чего слюны выделяется меньше, чем необходимо.

«При длительном употреблении электронных сигарет выявляются следующие заболевания: гингивит, пародонтит, образуется зубной налет и камень, изменяется состав слюны. Нередки случаи возникновения рака слизистой оболочки полости рта», — добавил Лысенков.

Ранее врач сообщил о росте заболеваемости раком почки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами