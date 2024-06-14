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ВС РФ не позволили украинской армии провести ротацию на важном направлении

Минобороны: группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ в районе Урожайного

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Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка «Восток» сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного. Об этом сообщает министерство обороны России.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Владимировки, Водяного, Новодаровки, Урожайного, Равнополь, Новоселовки», — заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Офицер добавил, что под удар ВС РФ попали 72-я механизированная бригада и 128-я бригады территориальной обороны ВСУ, потери которых составили до 155 солдат и офицеров. По ним наносили удары тяжелые огнеметные системы и артиллерийские орудия.

До этого беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, повреждены резервуары с топливом.

По словам губернатора региона, атака была осуществлена со сверхмалой высоты, отметил губернатор региона.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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